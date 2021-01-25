Понедельник, 25 Января 2021 14:07

АрмИнфо Восстановление переговоров в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ сегодня является важнейшей задачей Армении. Подобное мнение выразил АрмИнфо эксперт Армянского института международных отношений и безопасности Рубен Меграбян.

"Разумеется, главной задачей армянской дипломатии в этом процессе является придание определению статуса Арцаха значения одного из ключевых вопросов в его рамках. И конечно, Франция, и с заступлением в должность нового президента, особенно США, могут оказать нам немалую в этом поддержку. Можно констатировать, что смена американской администрации привела к появлению в Белом доме совершенно иных подходов к арцахской проблеме. И все это понуждает Ереван выступать с жестко инициативных позиций в данном вопросе", - подчеркнул он.

Меграбян считает важным проявление достойного уровня американской поддержки армянской демократии во всех возможных смыслах. Он считает поддержку США необходимостью, с учетом как существующих перед Арменией вызовов, так и с учетом существующих в Армении возможностей. Эксперт считает необходимым развитие движения во всех этих направлениях.

В этом свете, Меграбян в первую очередь считает необходимым обновление существующей повестки Армении в отношениях с США практически по всем ее направлениям. В частности, он считает необходимым фактором придание нового дыхания существующему формату стратегического диалога между Ереваном и Вашингтоном.

"И конечно, в наших отношениях с США необходима постановка практических целей. Необходимо избежать столь традиционной для нас "дипломатии тостов". Лишь это позволит нам выйти на практические, а не декларативные результаты. Необходимо зафиксировать, что на сегодняшний день отношения Армении с США доведены до минимума. А это весьма негативно влияет как на безопасность Армении, так и на безопасность всего региона", - подытожил эксперт.