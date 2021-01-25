Понедельник, 25 Января 2021 14:01

АрмИнфо. До 30 июня текущего года в Армении будет внедрен новый порядок ведения информационной системы в сфере образования. Об этом 25 января на пресс-конференции сообщила заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян.

Она напомнила, что новая система внедряется на основе поправок, внесенных на последнем заседании армянского парламента в закон "Об образовании". Поправки позволят упорядочить работу системы образования в условиях COVID-19 и расширить поле для ее цифровизации, в которую будут вовлечены все уровни образования. В текущем году начнется процесс включения в новую систему колледжей и училищ, а весь процесс будет завершен в следующем году. Тем самым, как заметила замминистра, цифровая система образования станет доступной для всех уровней образования.

В настоящее время решаются вопросы, связанные с необходимым оборудованием, переподготовкой специалистов и программным обеспечением.

Кроме того, отметила Жанна Андреасян, проводится работа по цифровизации аттестатов, что даст возможность отказаться от их бумажного варианта. Данный процесс начнется с текущего года, и завершится в 2022 году. Также предусмотрено ввести порядок учета

детей, выпавших из системы обязательного образования. Данная работа будет проводиться совместно с Министерством здравоохранения, Министерством труда и социальных вопросов и местными органами самоуправления. Изменится и система финансирования школ, которая станет более гибкой, и будет поощрять деятельность учебных заведений по привлечению дополнительных финансовых ресурсов.