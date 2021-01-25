Понедельник, 25 Января 2021 13:30

АрмИнфо. Назначение главы парламентской фракции <Мой шаг> Лилит Макунц на должность посла Армении в США обнуляет международную репутацию нашей страны. Об этом в беседе с журналистами заявила депутат от фракции <Процветающая Армения> Наира Зограбян.

<Хочу напомнить, как Никол Пашинян, будучи оппозиционным депутатом, жаловался, что власти страны назначают послов, основываясь на родственных связях, он постоянно говорил, что послами должны быть профессиональные дипломаты. А теперь, послом в одну из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ назначается женщина, которая просто неплохо владеет английским языком. Это катастрофа >, - заметила Зограбян.

Она подчеркнула, что сегодня в лице Никола Пашиняна мы видим человека, который делает полную противоположность всему, что он годами пропагандировал как представитель оппозиционной фракции.

<Я уже отказываюсь говорить о катастрофических последствиях, которые это может иметь для Армении. У нас сегодня распавшееся государство, каждое такое решение - прямой удар по государственности. Создается впечатление, что Никол Пашинян хочет разместить своих людей в максимально комфортных условиях. Он прекрасно понимает, что если не сегодня, то завтра обязательно наступит время политической и правовой ответственности, он хочет вывести своих ставленников из Армении>, - заключила депутат.