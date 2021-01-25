Понедельник, 25 Января 2021 11:43

АрмИнфо. Лучшие специалисты технической команды Мариинского театра записывает симфонии Бетховена в исполнении Национального филармонического оркестра Армении.

Согласно сообщению оркестра, технический персонал из 14 специалистов, возглавляемый лучшими аудио и звукоинженерами Мариинского театра, при участии главного режиссера трансляций, одного из крупнейших культурных учреждений России и мира, снимает на видео и осуществляет аудиозапись симфоний Людвига ван Бетховена, в исполнении Национального филармонического оркестра Армении. Работы ведутся с согласия художественного руководителя театра и главного дирижера Валерия Гергиева.

В рамках фестиваля <Паломничество к Бетховену> оркестр записал симфонии № 1, № 2 и № 5 гениального композитора из 9 запланированных, под руководством художественного руководителя и главного дирижера НФОА Эдуарда Топчяна. Процесс проходил в Концертном зале имени Арама Хачатуряна с 16 по 23 января.

Приглашенные специалисты привезли с собой из Санкт-Петербурга высококачественную современную видеоаппаратуру, микрофоны и необходимое оборудование, в том числе 2 устройства PTS. 5 операторов снимали исполнение симфоний с 10 позиций, для создания качественного видео изображения и звука. Конечный продукт будет распространен посредством электронных стриминговых платформ, наилучшим образом представляя армянское классическое исполнительское мастерство. Отметим, что именно эти специалисты отвечают за создание аудио и видео продукции знаменитого канала Mariinsky TV.

<Для нас большая честь, что художественный руководитель и главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев согласился отправить своих высококлассных специалистов в Армению, которые осуществляют процесс записи под руководством звукорежиссера Ильи Петрова, номинированного на премию Грэмми, режиссера- постановщика Дмитрия Казакова и главного оператора Арсения Николаева. Специалисты из Санкт-Петербурга высоко оценили уровень исполнения нашего оркестра, мастерство и самоотдачу маэстро Эдуарда Топчяна, отметили уровень подготовки местных техников по звуку и свету, и поблагодарили работников зала имени Арама Хачатуряна, которые помогали приглашенным специалистам на протяжении всей записи. Скоро у нашей и мировой общественности будет возможность увидеть и услышать результат этого большого труда. У нас будет качественная видео и аудио продукция, которую мы будем распространять, используя систему электронной дистрибуции контента>,

- заявил генеральный продюсер Национального филармонического оркестра Армении Арман Падарян, который организовал визит ведущих специалистов технического персонала Мариинского театра в Армению.

Фестиваль <Паломничество к Бетховену> осуществляет Национальный филармонический оркестр Армении при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта РА.

Фестиваль отдает дань уважения наследию гениального композитора, которое было создано в контексте его вечной борьбы с тьмой. В рамках фестиваля уже состоялись два симфонических и два камерных концерта. В 2021 году ожидается еще несколько бетховеновских концертов. Напоминаем, что НФОА планирует записать все 9 симфоний Людвига ван Бетховена в 2021 году.