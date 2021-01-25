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 Понедельник, 25 Января 2021 11:42
Марианна Мкртчян

ГСЧС Арцаха: В ходе поисковых работ были обнаружены тела еще двух гражданских лиц

ГСЧС Арцаха: В ходе поисковых работ были обнаружены тела еще двух гражданских лиц

АрмИнфо.После принятия договоренности о прекращении огня  9 ноября 2020года, армянская и азербайджанская стороны, с 13 ноября по сей день, продолжают  поиск и обмениваются телами погибших военнослужащих.

Вчера, 24 января, во время поисково-спасательных работ были обнаружены 2 тела, одно из района Варанда (Физули), второе из села Туми Гадрутского района.  По предварительным данным, тело, найденное на территории Туми,  является гражданским лицом.

Была назначена судебно-медицинская экспертиза для установления личности тел.  С 13 ноября 2020 года по 24 января 2021 года, спасательные группы Арцаха обнаружили 1283 тела, 15 из которых, по предварительным данным - это мирные жители, не покинувшие свои дома по разным причинам, а данные населенные пункты в настоящее время находятся не под контролем Арцаха.

Последние были либо убиты, либо погибли в результате обстрелов в ходе боевых действий.  По предварительным данным, 1268 человек - это военные, добровольцы и резервисты, принимавшие участие в боевых действиях.

Сегодня, поисковые работы ведутся в районах Варанда(Физули), Джракан (Джебраил), в Гадрутском районе, а также в направлении Матагис.

Стоит заметить, что в субботу азербайджанская сторона передала армянской тела 30 военнослужащих. Переданные тела неузнаваемы и для определения личностей назначены ДНК- экспертизы.


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