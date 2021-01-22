Пятница, 22 Января 2021 18:14

АрмИнфо. Во всемирной паутине был распространён видеоролик о погрузке индийских наземных радиолокационных станций обнаружения артиллерийских позиций Swathi Weapon Locating Radar (WLR) на самолет Ан-124 ВКС России, якобы, для их последующей доставки в Армению.

Насколько достоверно данное сообщение сегодня сложно сказать, однако еще в марте 2020 года АрмИнфо сообщало, что Индия поставит в Армению четыре радара "Свати" в рамках оружейной сделки на сумму в $40 миллионов.

Тогда индийское издание Times Now сообщало, что радиолокационная система разработана государственной лабораторией оборонных исследований и разработок (DRDO), базирующейся в Бенгалуру, и лабораторией развития электроники и радиолокации (LRDE) и производится компанией Bharat Electronics Limited (BEL).

"Армения выбирала индийскую радиолокационную систему после проведения подробных испытаний систем, предложенных Россией и Польшей", - отмечает издание, при этом добавив, что Индия уже начала поставки радар Армении. Радар для определения местоположения оружия Swathi - это мобильный радар для определения местоположения артиллерии, разработанный Индией. Этот радар против батареи предназначен для обнаружения и отслеживания поступающего артиллерийского и ракетного обстрела с целью определения места возникновения огня.

Дальность обнаружения станцией позиций артиллерии калибром 105 мм и выше - до 30 км, позиций РСЗО калибром 120 мм и выше - до 40 км, позиций минометов калибра 81 мм и выше до 20 км. Станция обеспечивает работу в секторе 90 градусов.