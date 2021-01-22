Пятница, 22 Января 2021 17:38

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян 22января принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Армении Александра Конюка.

Как передает пресс-служба правительства РА, премьер-министр поздравил посла с назначением и выразил уверенность, что его деятельность будет способствовать дальнейшему укреплению армяно-

белорусских отношений. Никол Пашинян отметил, что Армения стремится к развитию политического и экономического сотрудничества с Беларусью, как в двустороннем, так и в многостороннем формате и заинтересована во взаимовыгодных программах.

Премьер-министр, сославшись на ситуацию после арцахской войны, указал на взвешенную позицию Беларуси. Никол Пашинян отметил, что возвращение военнопленных является ключевым приоритетом для армянской стороны, а также сохранение армянского культурного и религиозного наследия на территориях, находящихся под контролем Азербайджана, и в этом направлении ведется постоянная работа.

Александр Конюк отметил, что у народов Армении и Беларуси много общего, существует тесное сотрудничество, высокий уровень

политического диалога, и заверил, что за время своего пребывания в должности он приложит все усилия для дальнейшего углубления партнерства. Посол Беларуси подчеркнул важность сохранения стабильной региональной ситуации, отметив, что Беларусь готова поддержать усилия в этом направлении.

Собеседники обменялись мнениями об активизации экономических связей между двумя странами, перспективах совместных инициатив в различных сферах, подчеркнув наличие большого потенциала. В этой связи премьер-министр отметил активную работу Межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам, интенсивное парламентское сотрудничество.

Собеседники также коснулись возможностей, которые открывает разблокирование экономической и транспортной инфраструктуры в

регионе.

Премьер попросил передать его приветствия Президенту Беларуси Александру Лукашенко и Премьер-министру Роману Головченко.