Пятница, 22 Января 2021 17:36

АрмИнфо. Баку отправил Москве ходатайство об оказании правовой помощи по делу о сбитом российском вертолете Ми-24. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Азербайджана.

"На данный момент по указанному уголовному делу ведутся интенсивные следственно- оперативные мероприятия. По результатам ходатайства будет обеспечено принятие законного решения по указанному уголовному делу", - заявили в пресс-службе.

Напомним, что российский вертолет Ми-24 был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса над Арменией вблизи границы с Азербайджаном. Погибли два человека. В МИД Азербайджана заявили, что сбили вертолет по ошибке. ЧП произошло 9 ноября около 17:30 мск при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Армении. Вертолет был сбит в воздушном пространстве вне зоны боевых действий. Ми-24 упал в горной местности.

В Азербайджане принесли извинения и выразил готовность выплатить России компенсацию. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье <халатное отношение к службе>.

Российская сторона возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил полетов. Позже российская сторона переквалифицировала статью на <преднамеренное убийство> и заявила, что следствие затруднено, так как виновные находятся вне территории России и соответствующий запрос направлен в Азербайджан.