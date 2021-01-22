Пятница, 22 Января 2021 17:35

АрмИнфо. Военнослужащие с ограниченными возможностями должны удостоиться исключительного индивидуального подхода, основанного на максимально точной оценке индивидуальных потребностей. Об этом заявил вице-премьер Армении Тигран Авинян в ходе совещания, посвященного процессу протезирования военнослужащих с ограниченными возможностями.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, в ходе совещания Авинян подчеркнул необходимость решения ключевые вопросов, с учетом оценки текущих потребностей и возможностей, установления специальной процедуры протезирования, идентификации бенефициаров и привлечение дополнительных ресурсов.

<Мы должны осуществить процесс протезирования на самом высоком уровне. Это меньшее, что мы можем сделать для военнослужащих, не пощадивших свою жизнь ради защиты Родины>, - сказал он. В ходе совещания участники обсудили ход процесса протезирования и ежедневных работ по уточнению количества бенефициаров. В отдельную группу вошли вопросы, связанные с организацией протезирования лиц, получивших во время войны увечья или ранения, в том числе оценка их потребностей и возможности привлечения дополнительного

финансирования. Авинян установил два важных принципа выполнения работ: внедрение высоких стандартов и определения очередности подлежащих протезированию лиц, по мере необходимости. По указанным вопросам ведомствам были даны соответствующие поручения.