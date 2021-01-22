Пятница, 22 Января 2021 17:31

АрмИнфо. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в рамках регионального турне 24 января посетит Баку.

Как сообщает Туран со ссылкой на ИРНА, Зарифа примет президент Азербайджана Ильхам Алиев и другие официальные лица.

Темой встреч будут <разные аспекты двусторонних отношений и сотрудничества, а также региональные вопросы>. В частности, будут обсуждены <возможности сотрудничества, созданные в регионе после освобождения территорий в Нагорном Карабахе, включая участие иранских компаний в восстановлении Нагорного Карабаха>, говорится в сообщении.

Ранее, СМИ сообщали, что Зариф посетит также Москву, Тбилиси и Ереван, где будет обсуждать вопрос участия иранской стороны в региональных процессах.

<Кроме того, Иран обеспокоен планами строительства железной и автомобильной дорог в Нахиджеван через Армению. Это снижает роль Ирана, так как до сих пор наземная и воздушная связь Азербайджана с Нахчываном осуществлялась через иранскую территорию. Тегеран также настойчиво и на всех уровнях предлагает свое участие в восстановлении инфраструктуры на <освобожденных территориях>>, - передает издание.

Отметим, что пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалня сегодня сообщила АрмИнфо, что Зариф посетит Ереван 27 января. Запланированы встречи иранского министра с высшим руководством Армении. В числе вопросов повестки переговоров ситуация вокруг Нагорного Карабаха.