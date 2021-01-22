Пятница, 22 Января 2021 17:28

АрмИнфо. Арцах находится в блокаде, это недопустимо. Об этом в беседе с журналистами заявила независимый депутат Тагуи Товмасян.

Депутат сообщила, что в ближайшие дни граждане Армении намерены перекрыть дороги, с требованием открыть трассу Варденис-Карвачар. По словам Товмасян, к ней обращались жители Гегаркуникской области Армении, они недовольны тем, что трасса закрыта и намерены проводить акции протеста до тех пор, пока вопрос не решится.

<Власть обязана учитывать требования граждан Армении, вопрос автодороги Варденис- Карвачар должен быть обсужден. Несколько дней назад жители Арцаха также проводили акции протеста с подобным требованием. Были подписаны документы о разблокировании инфраструктуры в регионе, так почему Арцах находится в блокаде? Подобное положение дел создает проблемы прежде всего для тех граждан, которые работают в Арцахе. Сейчас, чтобы попасть в Арцах следует пользоваться старой дорогой, которая гораздо длиннее. Следует как можно скорее решить данный вопрос на межгосударственном уровне. Я намерена обратиться по данному вопросу в МИД>, - заметила Товмасян. Депутат заявила, что люди собираются перекрыть дороги важного значения.

Что касается заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна относительно Шуши, то депутат сказала, что Шуши - армянский город, причем самый ее любимый.