Пятница, 22 Января 2021 16:45

АрмИнфо. Правящая фракция <Мой шаг> раскритиковала оппозицию за отказ участвовать в в обсуждениях и голосовании избрания новых членов Высшего судебного совета.

С трибуны парламента глава комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян заявил, что сегодня в парламенте обсуждается чрезвычайно важный вопрос, и он не понимает упрямство оппозиции и бойкот заседания. <Я знаю Гагика Джангиряна, он был моим преподавателем. Я очень рад, что у него будет возможность служить Армении. О Джангиряне можно сказать очень многое, но только положительное. Нам не нужен представитель правящей фракции в ВСС, нам нужен человек, который сможет ответственно выполнять свои обязанности>, заявил Варданян.

Он подчеркнул, что реформы в судебной системе Армении очень важны, так как у общественности Армении нет доверия к судебной власти. Джангирян хочет изменить ситуацию, но оппозиция даже не желает ознакомиться с его позицией и подходом. Я не понимаю подобного поведения>,- подчеркнул Варданян, выразив сожаление по поводу того, что оппозиция покинула зал заседаний парламента, назвав это безответственным шагом.

В подобном духе высказались и другие депутаты от фракции <Мой шаг>, свое сожаление по поводу отсутствия оппозиции выразил и сам Гагик Джангирян.

Отметим, что оппозиционные фракции <Процветающая Армения> и <Просвещенная Армения> бойкотировали сегодняшнее заседание НС РА. Секретарь ППА заявил, что фракция не намерена принимать обсуждение с второстепенной повесткой. В свою очередь, депутат от ПА Тарон Симонян заявил, что власть лишила оппозицию возможности участвовать в реформе судебной системы, не проконсультировавшись с ней.