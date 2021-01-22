Пятница, 22 Января 2021 15:40

АрмИнфо. Кандидат на должность члена Высшего судебного совета Гагик Джангирян отрицательно относится к идее создания Верховного суда. Об этом Джангирян заявил 22 января с трибуны парламента.

Джангирян заметил, что на данный момент в Армении есть две состоявшиеся судебные структуры - Конституционный суд и Кассационный суд. По его словам, альтернативы этим структурам не нужны. <Вполне возможно, что в деятельности данных структур есть проблемы. Но ведь мы вполне можем их решить. Думаю в создании Верховного суда нет необходимости>, - заметил Джангирян.

Отметим, что власти несколько раз отмечали, что рассматривают возможность создания Верховного суда, который, по сути, объединит в себе Конституционный и Кассационный суды. Против данной идеи уже высказывались многие юристы.