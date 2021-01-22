Пятница, 22 Января 2021 15:35

АрмИнфо. "Мы с глубоким сожалением восприняли известие об отставке архиепископа Паргева Мартиросяна с поста главы Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви. Выполняя патриотическую миссию в Арцахе более трех десятилетий, Паргев Мартиросян стал символом армянского народа, борющегося за свободную и мирную жизнь, сохранение и укрепление национальной идентичности, веры и Арцаха, который веками боролся и возрождался", - говорится в обращении президента Карабаха Араика Арутюняна.

Глава карабахского государства отметил, что образ великого патриота и армянина Паргева Мартиросяна навсегда останется на героических страницах новейшей истории, в сердце каждого армянина. " Ваше Святейшество, позвольте мне от моего имени выразить Вам заверения в моем самом высоком уважении, передать Вам самые теплые и искренние слова признательности и наилучшие пожелания. Здоровья Вам и всего наилучшего. Пусть всегда сопровождают вас свет и сила Божья. Уверен, что Арцах всегда будет в Вашей душе, в Ваших молитвах и делах, где бы вы ни находились", - говорится в обращении президента Карабаха.

Напомним, что согласно директиве Католикоса всех армян Гарегина Второго, архиепископ Паргев Мартиросян освобожден от должности предводителя Арцахской епархии ААЦ и назначен патриаршим нунцием по особым поручениям. Новым предводителем Арцахской епархии стал епископ Вртанес Абрамян. Он был освобожден от должности главного капеллана Вооруженных сил Армении. Исполняющим обязанности главного капеллана ВС Армении назначен священник Еновк Есаян.