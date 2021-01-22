Пятница, 22 Января 2021 15:29

АрмИнфо. В столице Нагорного Карабаха - Степанакерте обнаружено тело бывшего сотрудника службы охраны экс-президента НКР Бако Саакяна.

Согласно сообщению Следственного комитета республики, размещенного на его странице в Facebook, 22 января 2021 года в районе 00:05 на водительском сиденье автомобиля марки "Хундаи", припаркованного на улице Баграмяна в Степанакерте, обнаружено тело Артура Ашотовича Апресяна 1985 года рождения с огнестрельным ранением в голову. "В его правой руке был пистолет", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственная группа во главе с начальником первого следственного отдела СК Арцаха. Возбуждено

уголовное дело по признакам части 1 статьи 109 Уголовного кодекса Карабаха. Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия. Предварительное расследование продолжается.