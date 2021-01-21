Четверг, 21 Января 2021 17:44

АрмИнфо. Министры обороны Армении и России Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу в ходе состоявшегося телефонного разговора обсудили актуальные задачи двустороннего сотрудничества в области обороны, оперативную ситуацию в Нагорном Карабахе, а также ряд вопросов, связанных с возвращением пленных и заложников, и поиском пропавших без вести.

Как сообщает пресс-служба МО РА, Арутюнян поблагодарил своего российского коллегу за эффективную деятельность миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, а также за существенную помощь в решении вопросов безопасности при размещении российских пограничников в Сюникской области Республики Армения.

Министры обороны двух стран также обменялись мнениями о последних военно-политических событиях в регионе.