Четверг, 21 Января 2021 16:44

АрмИнфо. В новогодние праздники нерабочими днями в Армении будут признаны всего три дня. Проект поправок в законе "О праздниках и памятных датах" опубликован на портале правовой информации https://www.e-draft.am/.

Согласно источнику, нерабочими будут признаны 1 и 2 января (Новый год), а также 6 января (День Св. Рождества). 31 декабря будет рабочим. Закон вступит в силу с момента публикации, однако до этого он должен быть одобрен правительством и пройти все процедуры в парламенте страны.

Напомним, что в настоящее время новогодние праздники начинаются с 31 декабря и продолжаются до 7 января.