Четверг, 21 Января 2021 14:57

АрмИнфо. Заместитель главы Следственного комитета Армении Артур Меликян утверждает, что бывший глава СНБ Георгий Кутоян покончил жизнь самоубийством.

В беседе с журналистами Меликян заявил, что в СК было возбуждено уголовное дело по статье доведение до самоубийства.

<СК не утверждало, что Кутояна довели до самоубийства, но мы возбудили уголовное дело по этой статье. На данный момент предварительное следствие продолжается, но у нас нет подозреваемых в рамках этого дела. Было доказано, что произошло самоубийство. Об этом свидетельствуют не только результаты следственных действий, но и результаты экспертизы>,- заметил Меликян.

Отметим, что в одной из квартир по улице Паруйра Севака в Ереване 17 января 2020 года было обнаружено тело бывшего директора СНБ Армении Георгия Кутояна со следами огнестрельного ранения. Тело обнаружила его супруга. Правоохранители обнаружили на месте происшествия оружие и несколько десятков пуль и гильз. Уголовное дело возбуждено по статье 110 УК Армении (доведение до самоубийства).