Четверг, 21 Января 2021 14:16

АрмИнфо. Правительство Армении на заседании 21 января одобрило кандидатуру Ованнеса Арутюняна на должность губернатора Ширакской области. <Для меня большая честь служить Республике Армения и армянскому народу, особенно в это трудное время>, - подчеркнул Арутюнян.

Он рассказал, что образование получил в Российской Федерации, где проработал хирургом. В 2016 году, пройдя переподготовку на организатора медицинской сферы, переехал жить в Армению. Свыше двух лет уже на родине Арутюнян работал директором поликлиники <Берлин> в Ширакской области, после чего возглавлял поликлинику при медцентре <Сурб Григор Лусаворич>, а также был назначен на должность замдиректора медцентра по части поликлинических услуг. Вскоре после этого Арутюняна назначают на должность советника министра здравоохранения, а в апреле 2019 года он занимает пост заместителя министра здравоохранения (до октября 2019г.).

<Имею опыт в системе госуправления, и готов свое образование и навыки вложить в развитие Ширакской области>, - сказал Арутюнян.

Напомним, что пост губернатора Ширакской области с февраля 2019 года по январь 2021 года занимал Тигран Петросян