Четверг, 21 Января 2021 13:26

АрмИнфо. Главы МИД Армении и Франции, Ара Айвазян и Жан-Ив Ле Дриан в ходе состоявшегося телефонного разговора подробно обсудили вопросы, связанные с послевоенной ситуацией в зоне нагорно- карабахского конфликта, региональной безопасностью и миром.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, представляя выполнение положений трехстороннего соглашения от 9 ноября о прекращении огня и размещении миротворцев в Арцахе, Айвазян обратил внимание своего французского коллеги на необходимость всестороннего решения неотложных гуманитарных вопросов, в частности, возвращения на родину лиц имеющих статус военнопленных и пленных. Министры иностранных дел Армении и Франции также обменялись мнениями о шагах, предпринятых для разрешения гуманитарного кризиса в Арцахе, подчеркнув необходимость прямого и непрерывного участия международных организаций в этом процессе.

Одной из ключевых тем разговора Айвазяна с Ле Дрианом были шаги, предпринимаемы для сохранения исторического, культурного и религиозного наследия Арцаха на территориях, оказавшихся под контролем Азербайджана, и роль специализированных международных структур в этом процессе. Глава МИД Армении констатировал актуальность этого вопроса в свете усилий, предпринимаемых Азербайджаном по уничтожению армянского наследия и искажению его самобытности. В ходе телефонного разговора говорилось о возобновлении мирного процесса в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ и предстоящем графике сопредседателей в этой связи. Собеседники также обменялись мнениями по ряду вопросов двусторонней повестки дня, по активизации диалога на разных уровнях.