Четверг, 21 Января 2021 13:25

АрмИнфо. Правящая фракция предлагает оппозиции пойти на досрочные выборы без предусловий, условия все время ставит оппозиция. Об этом в ходе брифинга в парламенте заявил депутат от блока <Мой шаг> Сурен Григорян.

Он отметил, что власть предлагает оппозиции подписать меморандум, согласно которому, после отставки премьер- министра Никола Пашиняна не будет выдвинут другой кандидат в премьер-министры.

<Мы просто предлагаем оппозиции вести себя честно. Если они выдвигают на должность премьер-министра Вазгена Манукяна, или кого бы то ни было, значит оппозиция считает, что он будет избран. Мы же предлагаем провести досрочные выборы. Заявления оппозиции, что через год их премьер-министр проведет выборы нас не устраивают. Это их повестка дня, а не наша>,- заметил Григорян.

Депутат также заявил, что за последние 2.5 года оппозиция все время заявляла, что с ее мнением не считаются, а сейчас, когда власть предлагает сделать все так, как им хочется оппозиция не соглашается.

<Если оппозиция ставит под вопрос легитимность действующей власти, мы предлагаем провести выборы. Как еще можно проверить кого народ хочет видеть у руля власти? Только путем выборов. Власть в Армении принадлежит народу и мы не дадим отнять ее у народа>,- заметил Григорян.