Четверг, 21 Января 2021 13:25

АрмИнфо.Сегодня исполняется сто лет со дня рождения выдающегося советского и армянского композитора, народного артиста СССР Арно Бабаджаняна.

Арно Арутюнович Бабаджанян родился 21 января (по паспорту - 22 января) 1921 года в Ереване, в семье преподавателей. В 1928г. поступил в группу одаренных детей при Ереванской консерватории. В 1938 году поехал в Москву, где был зачислен сразу на последний курс в Гнесинку, а в 1940 году поступил в Московскую государственную консерваторию в класс профессора К. Н. Игумнова.

Арно Бабаджанян - один из ярчайших композиторов ХХ века. Более полувека его песни, классические симфонии, квартеты и рапсодии исполняют известные музыканты в концертных залах мира. Поэты Андрей Вознесенский, Леонид Дербенев, Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский почитали за честь писать стихи для его музыки. Среди исполнителей академической музыки Бабаджаняна: М. Л. Ростропович, Э.

Г. Гилельс, Д. Ф. Ойстрах, Л. Н. Власенко, Ж. Тер-Меркерян, Давид Ханджян. Звезды советской эстрады стояли в очереди за песнями Арно Бабаджаняна.

Он писал музыку для кинофильмов, выступал с концертами как пианист. За <Героическую балладу> Арно Бабаджанян был удостоен Сталинской премии. Арам Хачатурян признал его выдающимся симфонистом.

На музыку Арно Бабаджаняна написаны такие песни - шлягеры, как - <Королева красоты>, <Голубая тайга>, <Будь со мной>, <Благодарю тебя>, <Свадьба>, <Не спеши>, <Чёртово колесо>, <Год любви>, <Верни мне музыку>, <Лучший город земли>, <Песня первой любви> широчайшее признание имеет <Ноктюрн Бабаджаняна>.