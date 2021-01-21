Четверг, 21 Января 2021 13:24

АрмИнфо. Новоизбранный председатель комитета по международным отношениям Сената США Роберт Менендес на встрече с кандидатом на пост госсекретарем США Энтони Блинкеном озвучил ряд вопрос, в том числе по части отношений между США и Турцией, карабахского конфликта и признания со стороны Белого дома Геноцида армян в Османской империи.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Американского Бюро <Ай дат>, сенатор Менендес обратил внимание на деструктивную позицию Турции практически во всех прилегающих к ней регионах, особенно в Сирии, Ливии, в исключительной греческой экономической зоне и суверенных водах Кипра. Менендес обратил особое внимание на недавнюю войну в Карабахе, осудив поставки вооружения Турцией Азербайджану и подстрекательство к боевым действия.

При этом сенатор поинтересовался у Блинкена, смотрит ли администрация Байдена на Турцию <открытыми глазами>, на что последний ответил: "Мы смотрим <открытыми глазами>. Турция - союзник, который, как вы сказали, во многом действует не так, как должен союзник. Для нас это очень серьезный вызов, мы смотрим на него очень четко>.

Менендес также выразил надежду, что администрация Белого дома признает Геноцид армян, отметив, насколько сложно послам США в Армении посещать мемориал Геноцида армян, не произнося слова геноцид.

В ходе вопросов и ответов обсуждался широкий спектр вопросов, в том числе и введения санкций в связи с приобретением Турцией у РФ ЗРК С-400, включение в список Магнитского лидеров, замешанных в коррупционных скандалах и преступлениях против человечности.

В Армянском национальном комитете Америки (ANCA) подчеркнули, что продолжат работу по решению своих политических приоритетов в контексте нагорно-карабахского конфликта, признания геноцида, введения санкций в отношении азербайджано-турецкого тандема и увеличения помощи США Армении.