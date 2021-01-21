Четверг, 21 Января 2021 13:23

АрмИнфо.Проведение досрочных парламентских выборов сейчас приведет к еще большей нестабильности в Армении. Об этом в ходе брифинга в парламенте заявил депутат от фракции <Процветающая Армения> Микаел Мелкумян.

Депутат заметил, что сейчас в Армении и так сложилась непростая и нестабильная ситуация, следовательно, не стоит обострять ее еще больше.

<Если мы сейчас проведем выборы, то можем оказаться на краю пропасти. Как же можно провести выборы? Для этого премьер должен подать в отставку, два раза парламент не должен избрать премьера и тогда можно проводить досрочные выборы. Чего хотим мы? Мы предлагаем премьеру подать в отставку без предусловий. Парламент должен иметь возможность выбрать нового премьера, который установит в стране стабильность. Через год будут проведены досрочные выборы>,- заявил Мелкумян.

Депутат добавил, что ППА всегда готова к выборам, хоть досрочным, хоть к очередным. Но партия проявляет государственный подход и выборы сейчас могут стать началом конца для Армении.

<В ходе досрочных выборов в парламент, которые прошли на фоне эйфории ППА набрала много голосов и стала второй по численности парламентской фракцией. Сейчас нам тем более нечего бояться, мы наберем достаточное количество голосов. Но, как можно сейчас проводить предвыборную агитацию? Почти в каждом доме есть погибшие, пропавшие без вести. Трупы некоторых ребят еще не остыли, так нельзя. Думаете людей сейчас интересуют досрочные выборы?>,- задался вопросом Мелкумян.