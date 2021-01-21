Четверг, 21 Января 2021 13:23

АрмИнфо. На прошлой неделе депутаты от фракции <Процветающая Армения> побывали в Сюнике, посетив все общины области. Об этом в ходе брифинга в парламенте заявил депутат от ППА Микаел Мелкумян.

Депутат заметил, что Сюник находится под угрозой, и жестко раскритиковал демаркацию границ через GPS.

<Мы посетили село Шурнух, где часть домов находится в Азербайджане, а другая часть в Армении. В Сюнике стало опасно, на расстоянии нескольких метров от нас стояли азербайджанские солдаты, вооруженные до зубов. Но опасность грозит не только Шурнуху, а всей области. Дорога, ведущая из Еревана в Капан частично находится под контролем азербайджанцев и сама поездка в Сюник становится опасной>,- заметил Мелкумян.

Депутат заявил, что члены их фракции продолжат посещать Сюник. <Если мы потеряем Сюник, то мы потеряем всю Армению>,- подчеркнул депутат.