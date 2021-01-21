Четверг, 21 Января 2021 13:19

АрмИнфо. В ходе правительственного часа премьер- министр не ответил ни на один вопрос оппозиции, единственным его оправданием были постоянные обвинения в адрес оппозиции. Об этом в ходе брифинга в парламенте заявила депутат от фракции <Процветающая Армения> Ивета Тоноян.

Депутат заметила, что несколько заявлений Пашиняна выходят за рамки здравого смысла. <В частности, заявление о том, что войну нельзя было закончить с меньшими территориальными и человеческими потерями. Это ложь, так как подобная возможность у премьер-министра была два раза. Об этом даже говорил президент России Владимир Путин, однако, Пашинян отказался от данных возможностей>,- заметила Тоноян.

Она также заявила, что сейчас в Армении сложилась катастрофическая ситуация, так как погибло огромное количество людей, многие получили инвалидность, попали в плен, люди в Арцахе и Армении лишились своих домов.

<После всего произошедшего премьер-министр с трибуны парламента выступает с проазербайджанскими заявлениями. Это недопустимо. Пашинян заявил, что если бы мы согласились принять беженцев из Азербайджана Шуши перестал бы быть армянским городом. Это полный абсурд. Так как тогда мы подняли бы вопрос и об армянских беженцах, решили бы, кто и когда будет иметь возможность вернуться, сейчас же город полностью находится в лапах врага.

Более того, в заявлении от 9 ноября ясно говорится, что стороны остаются на занятых позициях, тогда почему мы сдали Карвачар и Бердзор? Почему наши ВС сдали ряд границ в Сюнике? Даже в Советской Армении село Шурнух было армянским, а сейчас оно наполовину наше, а наполовину азербайджанское? Кто чертит границы без нормальных специалистов?>,- задалась вопросами Тоноян.