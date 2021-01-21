Четверг, 21 Января 2021 11:17

АрмИнфо. Армения должна взаимодействовать с Ираном, дабы Сюникская область при любом раскладе продолжала функционировать в качестве жизненно важной транспортной магистрали.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал заведующий Кафедрой ирановедения ЕГУ, иранист Вардан Восканян коснувшись вопроса о реализации проекта по запуску транспортного коридора через Мегри, в контексте так называемой разблокировки коммуникаций, реализация которого не в интересах и Ирана.

По убеждению ираниста, если проект по разблокировки коммуникаций будет воплощён в жизнь, существует высокий риск того, что Нахичеванская дорога может привести к маргинализации сообщения с Ираном через Сюник. По его словам, а это не в интересах не только Армении, но и Ирана, и в этом контексте в двусторонних отношениях есть над чем работать.

<Еще одна задача - шаги по усилению экономических возможностей Сюникской области. В этом вопросе своим участием серьезную роль может сыграть иранская сторона, особенно если принять во внимание наличие в Мегри зоны свободной торговли, которая, к сожалению, пока не запущена>, - отметил Восканян, добавив, что введение в строй ЗСТ Мегри придаст экономический импульс и Сюникской области. При этом эксперт убежден, что с учетом значимости этой области для Армении с точки зрения безопасности, ее экономическое развитие имеет крайне важное значение.

Вместе с тем, иранист скептический высказался по поводу способности действующей власти предпринять хоть какие-то шаги, обусловленные армянскими национальными интересами. По его словам, доказательством этому являются действия и решения, принимаемые властями последние несколько месяцев.

Стоит заметить, что иранская сторона анонсировала визит главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Армению, Грузию и Азербайджан. Согласно иранской стороне, визит в Армению и Грузию состоится уже на следующей неделе.