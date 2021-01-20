Среда, 20 Января 2021 21:00

АрмИнфо.У нас не было возможности остановить войну с меньшими территориальными потерями. Об этом с трибуны парламента заявил премьер- министр Армении Никол Пашинян.

Премьер заявил, что подобные разговоры являются мифом. <Мы предприняли ряд шагов, чтобы прекратить войну как можно скорее. 12 октября в Москве был заключен договор о перемирии и продолжении переговоров в формате Минской группы ОБСЕ, однако, условия договора были нарушены. Три раза мы пытались заключить перемирия, но безрезультатно>,- подчеркнул Пашинян.

Премьер подчеркнул, что в ходе переговоров не обсуждалось ни одного варианта, по которому беженцы из Азербайджана не вернулись бы в Шуши.

<Хочу обратить ваше внимание, что до освобождения более 90% населения Шуши составляли азербайджанцы. То есть, город Шуши мог оставаться армянским, в условиях когда более 90% его населения были бы азербайджанцы?>,- задался вопросом Пашинян.

Он вновь заметил, что является ответственным за сложившуюся ситуацию. <Я по сей день несу ответственность за все происходящее. Потому что все не закончилось 9 ноября, последствия всех этих процессов продолжаются и сейчас. Легче всего мне было подать в отставку, но это было бы безответственно. Я и моя политическая команда несем и будем нести ответственность за все наши шаги>,- подчеркнул премьер. Пашинян заявил, что предлагает проверить легитимность власти проведя досрочные парламентские выборы.