Среда, 20 Января 2021 19:51

АрмИнфо.Мы не уступили ни одного миллиметра территорий в Сюнике. Об этом с трибуны парламента заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Премьер заявил, что территория Сюникской области зафиксирована, в том числе, законом <Об административном делении Армении> от 2010 года.

<Хочу напомнить, что фракция <Процветающая Армения> голосовала за данный документ, согласно которому, за территорией села Шурнух находится Азербайджан. Я понимаю, что есть поколение, которое не помнит Сюника до 1990 года. Но то, какие границы в Сюнике, зафиксировано законом. И этот закон подписывали все оппозиционные фракции.

Более того, хочу напомнить, что в 2011 году Армения намеривалась подписать Казанский документ (по урегулированию карабахского конфликта - Ред.), который отклонил Азербайджан. Однако, именно по данному документу районы Арцаха Ковсакан и Санасар должны были быть переданы Азербайджану>,- заметил Пашинян.

Премьер сообщил, что сам призывал граждан области организовать отряды самообороны и занять позиции в Сюнике. Однако, 18 декабря отрядам была дана команда отступить. И основанием для подобного решения стали определенные процессы, которые и вынудили руководство страны принять подобное решение.

<Все эти действия были продиктованы лишь одним желанием - обеспечить безопасность Сюника. Сейчас там располагаются армянские и российские пограничники и в целом, безопасность Сюника обеспечена>, - заключил Пашинян