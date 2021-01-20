Среда, 20 Января 2021 18:53

АрмИнфо. Министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян встретился с главой делегации ЕС в Армении, послом Андреа Викторин. Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

Согласно источнику, в ходе встречи Думанян упомянул о программах реализуемых в области образования, науки, культуры, молодежи при поддержке ЕС.

Касаясь недавней войны в Арцахе, министр заявил, что в результате войны значительная часть культурного наследия Арцаха, сейчас находится в непосредственной опасности.

<В настоящий момент сохранение этих универсальных ценностей имеет решающее значение, и мы ожидаем, что поддержка ЕС предотвратит любую угрозу этим ценностям>, - заявил Думанян, подчеркнув, что в контексте последних событий, реформы в сфере образования являются приоритетом для правительства РА как гарантия безопасности страны.

По словам Думаняна, Армения надеется на содействие ЕС в вопросах касающихся реформ в сфере образования.

В свою очередь, Андреа Викторин, отметила, что ЕС разделяет проблемы стоящие перед Арменией. <2020 год был действительно сложным. COVID научил нас и дальше развивать наши цифровые возможности. С этой целью Европейский Союз оказал помощь Министерству образования и науки в организации дистанционного обучения. ЕС также разделяет озабоченность по поводу культурного наследия Арцаха, высоко оценивая деятельность ЮНЕСКО в этом вопросе>, - заявила посол.

Андреа Викторин также упомянула действующие программы межуниверситетского сотрудничества, такие как Erasmus и Горизонт 2020, назвав их хорошими примерами сотрудничества. Она сообщила, что ЕС начал процесс определения программ, которые будут запланированы на следующие 7 лет, подчеркнув необходимость их реализации с правительством Армении.