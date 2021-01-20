Среда, 20 Января 2021 18:52

АрмИнфо.За последние несколько лет никогда в Армению не возвращалось так много пленных. Об этом с трибуны парламента заявил премьер- министр Армении Никол Пашинян.

Премьер заявил, что многие годы в Азербайджане находились пленные, как при нынешних, так и при бывших властях. Однако, этот вопрос никогда так активно не обсуждался в парламенте. Пашинян заявил, что манипулировать подобным вопросом недопустимо.

<Сейчас все требуют отставки правительства в связи с тем, что в Армению вернулись не все пленные. А почему раньше отставки правительства никто не требовал? Я не могу понять, чего хотят те политические силы, которые все время поднимают этот вопрос. Возвращения пленных или просто они таким образом пытаются набрать дивиденты.

В последнее время, я, к сожалению, вижу действия оппозиции, которые препятствуют возвращению пленных. Своими спекуляциями оппозиция ставит безопасность и жизнь пленных под угрозу>,- заключил премьер.