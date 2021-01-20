Среда, 20 Января 2021 18:25

АрмИнфо. Попытка сформировать общественное требование об отставке правительства и премьер-министра провалилась. Об этом с трибуны парламента заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Премьер напомнил, что в конце года предложил провести внеочередные парламентские выборы, чтобы удовлетворить требование оппозиции.

<Удивительно для меня, по крайней мере, что представители парламентской оппозиции отвергают это предложение. Поэтому для правящей партии нелогично проводить выборы для себя. Оппозиция говорит о том, что правительство намерено фальсифицировать выборы. Но ведь мы этого не делали в ходе предыдущих выборов, поэтому крайне нелогично обвинять нас в этом.

Следовательно, политические силы, которые не хотят проводить досрочные выборы считают, что потерпят поражение. Поэтому они против нашего предложения>, - заключил Пашинян.