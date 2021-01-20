Среда, 20 Января 2021 17:57

АрмИнфо.. На участках дороги, ведущей из Еревана в Капан, перешедших под контроль Азербайджана, безопасно. Об этом с трибуны парламента заявил вице-премьер Армении Тигран Авинян.

Авинян заметил, что на дороге расположены российские и армянские пограничники, которые следят за тем, чтобы на дороге было безопасно. И по сей день никаких инцидентов не было.

Также вице-премьер сообщил, что процесс размещения пограничников практически завершился. <Затем мы перейдем к содержательным переговорам и пройдет окончательная демаркация границ. В ходе переговоров вопрос о безопасности дороги будет стоять на первом месте. По этому вопросу беспокоиться не стоит>,- заверил Авинян.