Среда, 20 Января 2021 17:03

АрмИнфо. Министр иностранных дел Ара Айвазян принял послов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Армении, посла России Сергея Копыркина, посла Франции Джонатана Лакотта и посла США Линн Трейси. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Согласно источнику, в повестке дня встречи стояли вопросы, касающиеся послевоенной ситуации, региональной безопасности и мира в зоне нагорно-карабахского конфликта. Была подчеркнута необходимость возобновления мирного переговорного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ. Министр иностранных дел Армении Айвазян подчеркнул необходимость полной реализации основных принципов урегулирования, подчеркнув в этом контексте право народа Арцаха на самоопределение и безопасность.

Министр Айвазян, представляя процесс установления режима прекращения огня и выполнение заявления от 9 ноября о размещении миротворцев в Арцахе, подчеркнул приоритетность полного и непрерывного решения гуманитарных вопросов, в частности, возвращения военнопленных и пленных.

Министр и послы обменялись мнениями о гуманитарной ситуации в Арцахе и шагах, предпринятых для удовлетворения потребностей армян Арцаха. В этом отношении особенно важно постоянное участие международных организаций, в частности ООН. Министр Айвазян также обратил внимание собеседников на срочность принятия мер по сохранению армянского исторического, культурного и религиозного наследия на территориях Арцаха, находящихся под контролем Азербайджана, с учетом усилий, предпринимаемых Азербайджаном для уничтожения армянского исторического, культурного и религиозного наследия или искажения его самобытности. Стороны также обменялись мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.