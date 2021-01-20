Среда, 20 Января 2021 15:16

АрмИнфо. Министр юстиции Рустам Бадасян принял посла Нидерландов в Армении Николаса Схемерса . Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Армении.

Министр отметил качественно новый этап в двусторонних отношений между странами, после бархатной революции 2018 года и приветствовал решение Нидерландов открыть посольство в Армении. Рустам Бадасян выразил уверенность, что имеющийся потенциал в сфере правосудия будет реализован за время пребывания посла в должности.

Министр юстиции Армении также высоко оценил недавно одобренные парламентом Нидерландов ходатайства о введении санкций против лидеров Азербайджана и Турции за военные преступления, совершенные в Арцахе. В этом контексте Рустам Бадасян подчеркнул: ? <Нидерланды показали, как на самом деле работает демократия, когда человеческая жизнь и права человека находятся под угрозой>.

В свою очередь Схемерс выделил приоритеты, в направлении которых есть перспектива сотрудничества: верховенство закона, укрепление демократии.

Министр Бадасян представил послу Нидерландов дорожную карту судебных реформ, уже зарегистрированные достижения и особо выделил помощь в размере 9 миллионов евро, предоставленную Европейским Союзом правительству Армении для реализации реформ. В ходе встречи также обсуждались возможности углубления сотрудничества в сфере пробации и пенитенциарной системы. Стороны достигли договоренности о развитии сотрудничества.