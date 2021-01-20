Среда, 20 Января 2021 14:30

АрмИнфо.Казахстан будет поставлять в Армению нефтепродукты. Национальное Собрание РА на заседании 20 января обсуждает проект соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти в Республику Армения.

Представивший документ на ратификацию заместитель министра территориального управления и инфраструктур РА Ваче Тертерян отметил, что соглашение подписано 16 июля 2020 года. Соглашение будет способствовать взаимовыгодному сотрудничеству между двумя странами, созданию благоприятных условий для развития торгово-экономических связей и повышению деловой активности. Поставки казахстанских нефтепродуктов будут осуществляться в рамках утвержденных объемов и видов. При этом, данная продукция будет освобождена от таможенных выплат. До 1 декабря каждого года будет составляться индикативный баланс на следующий год, по которому ежегодно будут утверждаться протоколы, в которых будут представлены объемы и виды нефтепродуктов.

Поставки казахстанских нефтепродуктов, как отметил замминистра, дадут возможность повысить конкуренцию на внутреннем рынке, положительно скажется на экономике страны. Он напомнил, что аналогичное соглашение действует и с Российской Федерацией. Наличие двух источников поставок даст также возможность увеличить количество импортеров и участников рынка, что скажется и на конечной цене.

Ваче Тертьерян сообщил также, что в самом Казахстане документ проходит внутригосударственную процедуру, которая несколько затянулась по причине парламентских выборов. Он выразил уверенность, что уже в ближайшее время соглашение будет ратифицировано парламентом Казахстана.