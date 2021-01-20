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АрмИнфо. Наша политическая команда уверена, что Никол Пашинян в состоянии вести переговоры. Об этом в беседе с журналистами заявил депутат от фракции <Мой шаг> Грач Акопян.
Депутат заметил, что премьер-министр делает все возможное, чтобы переговоры дали положительный результат. Сейчас Пашинян активно занимается вопросом возвращения пленных и военнопленных.
<Сейчас данный вопрос находится в процессе, Пашинян прилагает все усилия для того, чтобы как можно скорее решить этот вопрос. Я уверен, что результат будет, однако, конкретные сроки я назвать не могу. Давайте дадим руководству возможность решить этот вопрос>,- подчеркнул Акопян.
|Глава МИД принял послов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Армении
|Глава МИД Армении: Шуши является армянским культурным центром и мы никогда не смиримся с тем, что город может стать азербайджанским культурным центром
|Министр юстиции и посол Нидерландов в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Проезжую часть дорог и тротуары в Армении освободят от машин, выставленных на продажу или в аренду
|Сотрудничество Армении с Зеленым климатическим фондом получит новое развитие
|Грач Акопян: Наша политическая команда уверена, что Никол Пашинян в состоянии вести переговоры
|Грач Акопян: Вряд ли кто-то из фракции <Мой шаг> поддержит кандидатуру Эдмона Марукяна на пост премьер-министра
|Премьер: Система госуправления нуждается в рестарте
|В Минздраве состоялась встреча с немецкими экспертами
|Омбудсмен: Правительство должно опубликовать полный список пленных, находящихся в Азербайджане
|IDBank 22 января выставит на продажу 10-ый выпуск долларовых облигаций в объеме $5 млн
|В Армении водителей без прав будут штрафовать на 200 тысяч драмов
|Игрок «Астаны» стал вторым в голосовании за лучшего футболиста года в Армении
|Специальная горно-спасательная служба Армении будет приватизирована
|За минувшие сутки в Армении выявлено 309 новых случаев заражения коронавирусом
|В Армении будет изменен порядок прохождения техосмотра автомобилей
|"Красные линии" парковки могут исчезнуть в 10-ти округах Еревана
|В Армении будут урегулированы имущественные и личные отношения, связанные с созданием, защитой и использованием изобретений
|В Армении может появиться новая памятная дата - День национальных меньшинств
|В США возмущены подписанием уходящей администрацией американо-турецкого меморандума, предоставляющего Турции права на наследие коренных народов региона
|Опрос: Ереванцев больше всего заботят проблемы общественного транспорта
|Роберт Кочарян: В Армении дискредитирована сама идея государственности
|Заместитель министра ЧС принял атташе по внутренней безопасности посольства Франции в Армении
|Защита Кочаряна требует отвода прокуроров по делу
|Премьер: Правительство с честью противостояло новому типу коронавируса
|Омбудсмен Армении на встрече с послом Германии поднял вопрос о возвращении военнопленных
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 20 января
|Заявление: МО Армении призывает воздерживаться от распространения непроверенной, заведомо ложной информации
|Опрос MPG: Подписание соглашения о разблокировании транспортных коммуникаций между Арменией и Азербайджаном не нашло поддержки у большинства граждан
|В Сюнике, во время поисков останков пропавших военнослужащих, на мине подорвались двое сотрудников МЧС Армении
|ПА: Если правящая фракция хочет досрочных парламентских выборов, то пусть премьер- министр подаст в отставку
|В Армении будет упрощен порядок регистрации юридических лиц
|Иран заинтересован в реализации двусторонних экономических программ с Арменией
|Депутат от ПА попросила посла России в Армении посетить Шуши и спасти историко- культурное наследие Арцаха
|В Армении лицо, достигшее 18-летнего возраста, получит право давать согласие или отказаться от психиатрической помощи
|КГД сообщает о случаях нарушениях налоговой дисциплины в сфере общепита
|Премьер-министр РА: Система государственного управления нуждается в перезагрузке
|Сейран Оганян: Власть в Армении слаба, она очень легко попадает под влияние Азербайджана
|Глава МИД Арцаха обратился к личному представителю Действующего председателя ОБСЕ по вопросу пленных
|Рустам Бадасян: Все судьи, назначаемые в Антикоррупционных судах будут проходить веттинг
|Эксперт: Новое водное законодательство Армении должно предусматривать альтернативные источники получения воды
|МЧС: В Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
|Эдмон Марукян: Парламентское большинство делает преодоление политического кризиса в стране невозможным
|Омбудсмен выразил благодарность сопредседателям Armenian Rights Watch Committee за содействие, оказанное в ходе войны
|МЧС Армении предупреждает об обильных снегопадах с 19 по 20 января
|ГСЧС Карабаха: Обнаружены тела еще 8 погибших
|Туркменистан и Франция: по пути развития дружбы и взаимовыгодного сотрудничества
|В Нагорный Карабах уже вернулись свыше 50 тыс. беженцев
|В Армении будет отменено требование о наличии 3-летнего стажа для выдвижения на должность председателя Палаты Кассационного суда
|Армения еще раз подчеркивает приоритетность немедленного возвращения военнопленных и заложников
|В Армении будет внедрена электронная система административного производства
|Сотрудники Комитета государственных доходов получат право на ношение оружия
|Армения ратифицировала соглашение об информационном взаимодействии государств-участников СНГ по вопросам перемещения радиоактивных источников
|Армения станет активным участником Конвенции государств СНГ о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы
|Участились случаи краж и актов вандализма на железной дороге
|Научные и исследовательские центры Армении вновь получат право на проведение экспертиз, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ
|В Армении будет создан Антикоррупционный комитет
|В Армении будет создан специализированный суд по борьбе с коррупцией
|За минувшие сутки в Армении выявлено 236 новых случаев заражения коронавирусом
|Офис вице-премьера: Объявлен конкурс по развитию историко-градостроительной среды и туристической инфраструктуры квартала Конд
|Читать больше
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