Среда, 20 Января 2021 14:29

АрмИнфо. Наша политическая команда уверена, что Никол Пашинян в состоянии вести переговоры. Об этом в беседе с журналистами заявил депутат от фракции <Мой шаг> Грач Акопян.

Депутат заметил, что премьер-министр делает все возможное, чтобы переговоры дали положительный результат. Сейчас Пашинян активно занимается вопросом возвращения пленных и военнопленных.

<Сейчас данный вопрос находится в процессе, Пашинян прилагает все усилия для того, чтобы как можно скорее решить этот вопрос. Я уверен, что результат будет, однако, конкретные сроки я назвать не могу. Давайте дадим руководству возможность решить этот вопрос>,- подчеркнул Акопян.