Среда, 20 Января 2021 11:27

АрмИнфо. В Армении будет изменен порядок прохождения техосмотра автомобилей. Национальное Собрание РА на пленарном заседании 20 января во втором и окончательном чтении приняло проект поправок в законе "Об обеспечении безопасности дорожного движения " и в пакете смежных законов.

Представляя поправки, заместитель министра территориального управления и инфраструктур РА Армен Симонян отметил, что предлагается внести изменения в порядок техосмотра, освободив от него автомобили до 4 лет выпуска, автомобили до 10 лет смогут проходить техосмотр раз в два года, а более старые автомобили - раз в год. Изменения также предполагают внедрение электронного талона, что позволит избавиться от понятия "талон техосмотра", который крепится на стекло автомобиля.

По словам замминистра, эти талоны сегодня носят фиктивный характер, поскольку их можно получить в банке, оплатив соответствующую пошлину и просто наклеить на стекло, не проходя реального техосмотра. После принятия закона техосмотр будет обязательным - нужно будет пойти на станцию, пройти проверку, которая будет автоматизированная и достаточно расширенная. Причем, все параметры, которые проверяются, будут видны онлайн, что позволит избежать недостоверных проверок и исключит возможность повторного прохождения техосмотров на различных станциях.

Мониторинг контроля за процедурой технического осмотра предлагается осуществлять посредством электронного регистра и диагностической карты. "Диагностическая карта заполняется электронным путем и сохраняется в регистре, что позволит дорожной полиции контроль также осуществлять электронным путем без остановки транспортного средства", - сказал замминистра.

Установлена и административная ответственность в случаях, установленных законом за эксплуатацию транспортного средства, не прошедшего технический осмотр.