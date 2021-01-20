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АрмИнфо.В текущем году "красные линии" парковки могут исчезнуть в 10-ти округах Еревана, а водителей смогут штрафовать только на основании видеозаписей. Соответствующие изменения и дополнения в закон "О местном сборе за парковку автотранспортных средств" и в Кодексе об административных правонарушениях приняты во втором и окончательном в ходе заседания парламента страны 20 января.
Депутат от правящей фракции "Мой шаг" Сисак Габриелян, представляя в парламенте проект изменений, отметил, что "красные линии" останутся только в центре столицы и на части территории округа Арабкир. "Администрация Еревана больше не сможет штрафовать граждан на основе только одной фотографии. Как вы знаете, многие граждане сейчас справедливо возмущаются, что время размещения автомобилей на парковке расчет производится некорректно", - пояснил Габриелян.
Он отметил, что мэрия Еревана поддерживает инициативу внесения изменений в закон и уже заключила договор с соответствующей компанией по установке специального технического оборудования и камер, которые автоматически будут фиксировать подлежащие штрафу правонарушения граждан. "Там, где останутся красные линии, граждане, если они не оплачивали парковку, будут оштрафованы только при наличии видео, подтверждающего, что автовладелец находился там больше 15 минут", - отметил Габриелян.
Депутат добавил, что, получая акты о штрафах, граждане смогут перейти по ссылке и посмотреть видео, доказывающее факт их нарушения.
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|Министр юстиции и посол Нидерландов в Армении обсудили перспективы сотрудничества
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|Грач Акопян: Вряд ли кто-то из фракции <Мой шаг> поддержит кандидатуру Эдмона Марукяна на пост премьер-министра
|Премьер: Система госуправления нуждается в рестарте
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|Специальная горно-спасательная служба Армении будет приватизирована
|За минувшие сутки в Армении выявлено 309 новых случаев заражения коронавирусом
|В Армении будет изменен порядок прохождения техосмотра автомобилей
|"Красные линии" парковки могут исчезнуть в 10-ти округах Еревана
|В Армении будут урегулированы имущественные и личные отношения, связанные с созданием, защитой и использованием изобретений
|В Армении может появиться новая памятная дата - День национальных меньшинств
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|Заместитель министра ЧС принял атташе по внутренней безопасности посольства Франции в Армении
|Защита Кочаряна требует отвода прокуроров по делу
|Премьер: Правительство с честью противостояло новому типу коронавируса
|Омбудсмен Армении на встрече с послом Германии поднял вопрос о возвращении военнопленных
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 20 января
|Заявление: МО Армении призывает воздерживаться от распространения непроверенной, заведомо ложной информации
|Опрос MPG: Подписание соглашения о разблокировании транспортных коммуникаций между Арменией и Азербайджаном не нашло поддержки у большинства граждан
|В Сюнике, во время поисков останков пропавших военнослужащих, на мине подорвались двое сотрудников МЧС Армении
|ПА: Если правящая фракция хочет досрочных парламентских выборов, то пусть премьер- министр подаст в отставку
|В Армении будет упрощен порядок регистрации юридических лиц
|Иран заинтересован в реализации двусторонних экономических программ с Арменией
|Депутат от ПА попросила посла России в Армении посетить Шуши и спасти историко- культурное наследие Арцаха
|В Армении лицо, достигшее 18-летнего возраста, получит право давать согласие или отказаться от психиатрической помощи
|КГД сообщает о случаях нарушениях налоговой дисциплины в сфере общепита
|Премьер-министр РА: Система государственного управления нуждается в перезагрузке
|Сейран Оганян: Власть в Армении слаба, она очень легко попадает под влияние Азербайджана
|Глава МИД Арцаха обратился к личному представителю Действующего председателя ОБСЕ по вопросу пленных
|Рустам Бадасян: Все судьи, назначаемые в Антикоррупционных судах будут проходить веттинг
|Эксперт: Новое водное законодательство Армении должно предусматривать альтернативные источники получения воды
|МЧС: В Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
|Эдмон Марукян: Парламентское большинство делает преодоление политического кризиса в стране невозможным
|Омбудсмен выразил благодарность сопредседателям Armenian Rights Watch Committee за содействие, оказанное в ходе войны
|МЧС Армении предупреждает об обильных снегопадах с 19 по 20 января
|ГСЧС Карабаха: Обнаружены тела еще 8 погибших
|Туркменистан и Франция: по пути развития дружбы и взаимовыгодного сотрудничества
|В Нагорный Карабах уже вернулись свыше 50 тыс. беженцев
|В Армении будет отменено требование о наличии 3-летнего стажа для выдвижения на должность председателя Палаты Кассационного суда
|Армения еще раз подчеркивает приоритетность немедленного возвращения военнопленных и заложников
|В Армении будет внедрена электронная система административного производства
|Сотрудники Комитета государственных доходов получат право на ношение оружия
|Армения ратифицировала соглашение об информационном взаимодействии государств-участников СНГ по вопросам перемещения радиоактивных источников
|Армения станет активным участником Конвенции государств СНГ о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы
|Участились случаи краж и актов вандализма на железной дороге
|Научные и исследовательские центры Армении вновь получат право на проведение экспертиз, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ
|В Армении будет создан Антикоррупционный комитет
|В Армении будет создан специализированный суд по борьбе с коррупцией
|За минувшие сутки в Армении выявлено 236 новых случаев заражения коронавирусом
|Офис вице-премьера: Объявлен конкурс по развитию историко-градостроительной среды и туристической инфраструктуры квартала Конд
|Читать больше
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