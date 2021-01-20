Среда, 20 Января 2021 11:26

АрмИнфо.В текущем году "красные линии" парковки могут исчезнуть в 10-ти округах Еревана, а водителей смогут штрафовать только на основании видеозаписей. Соответствующие изменения и дополнения в закон "О местном сборе за парковку автотранспортных средств" и в Кодексе об административных правонарушениях приняты во втором и окончательном в ходе заседания парламента страны 20 января.

Депутат от правящей фракции "Мой шаг" Сисак Габриелян, представляя в парламенте проект изменений, отметил, что "красные линии" останутся только в центре столицы и на части территории округа Арабкир. "Администрация Еревана больше не сможет штрафовать граждан на основе только одной фотографии. Как вы знаете, многие граждане сейчас справедливо возмущаются, что время размещения автомобилей на парковке расчет производится некорректно", - пояснил Габриелян.

Он отметил, что мэрия Еревана поддерживает инициативу внесения изменений в закон и уже заключила договор с соответствующей компанией по установке специального технического оборудования и камер, которые автоматически будут фиксировать подлежащие штрафу правонарушения граждан. "Там, где останутся красные линии, граждане, если они не оплачивали парковку, будут оштрафованы только при наличии видео, подтверждающего, что автовладелец находился там больше 15 минут", - отметил Габриелян.

Депутат добавил, что, получая акты о штрафах, граждане смогут перейти по ссылке и посмотреть видео, доказывающее факт их нарушения.