Среда, 20 Января 2021 11:10

АрмИнфо.В Армении может появиться новая памятная дата - День национальных меньшинств. Национальное Собрание РА на заседании 20 января в первом чтении внесло поправки в закон "О праздниках и памятных датах".

Как отметил один из авторов законопроекта, депутат от фракции "Мой шаг" Рустам Бакоян, хотя Армения - моноэтничная страна, тем не менее, здесь проживает около 11 нацменьшинств, представители которых, в том числе, в различные периоды, играли свою роль в истории Армении. "Законодательством закреплено, что они имеют право на сохранение национальной и этнической идентичности, развитие национального языка, традиций, веры и культуры. Данное изменение станет еще одним шагом, который позволит привлечь внимание к нацменьшинствам, их проблемам и нуждам, и поможет найти их решение",

- сказал Бакоян.

По его словам, подобная практика есть в Румынии, Индии, Эстонии и других странах. Законодательными изменениями предлагается отмечать в Армении День нацменьшинств в последнюю субботу сентября, поскольку в этот период Совет нацменьшинств проводит заседание и различные мероприятия. Со своей стороны замминистра образования, науки, культуры и спорта Ара Хзмалян отметил, что данная инициатива подчеркивает крепкие связи с дружественными народами, которые представляют в Армении нацменьшинства. "Закрепление на законодательном уровне говорит о необходимости также повышения уровня культурных мероприятий и представления их культурной идентичности", - сказал Хзмалян.

Армения считается моноэтнической страной, однако согласно переписи населения от 2011 года около 1,8% населения составляют национальные меньшинства. На территории Армении проживает 11 относительно крупных общин - езиды, ассирийцы, греки, русские, немцы, грузины, курды, поляки, украинцы, белорусы и евреи.