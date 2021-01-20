Среда, 20 Января 2021 11:09

АрмИнфо. Национальное Собрание Армении на заседании 20 января приняло проект закона "О ратификации Соглашения в форме обмена о порядке признания официальных документов, подтверждающих резидентство, выданных уполномоченными органами Республики Казахстан и Республики Армения в рамках Конвенции между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и на имущество и Протокола к ней".

По словам заместителя председателя Комитета государственных доходов РА Ашота Мурадяна, документ подписан 6 ноября 2006 года. В Казахстане соглашение прошло все процедуры, связанные с ратификацией документа. Цель соглашения - установить упрощенный порядок признания официальных документов, подтверждающих резидентство, выданных уполномоченными органами Республики Казахстан и Республики Армения. Данный порядок позволит налогоплательщикам двух государств представлять налоговому агенту документ, подтверждающий резидентство без апостилирования. При этом такой порядок будет применяться ретроспективно с 1 января 2012 года. Это позволит налогоплательщикам двух государств избежать риска двойного налогообложения. Этот срок связан со сроком исковой давности по налоговым вопросам.

Напомним, что в казахстанском законодательстве предусмотрен срок исковой давности - пять лет. Проект соглашения рассматривался в 2017 году. Соглашение является одной из мер в рамках ЕАЭС, направленных на дальнейшее развитие отношений между странами Союза.

Отметим, что согласно данным министерства финансов Казахстана, в настоящее время на территории страны зарегистрированы 42 юридических

лица с участием армянского капитала. В 2019 году товарооборот между Казахстаном и Арменией составил $16 млн, что на $2 млн больше, чем в 2018 году.