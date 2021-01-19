Вторник, 19 Января 2021 20:59

АрмИнфо. Жители армянской столицы скорее положительно, нежели отрицательно оценивают изменения в столице за последний год. Об этом свидетельствуют

результаты опроса ереванцев, проведенного одной из ведущих консалтинговых компаний Армении MPG (Marketing Professional Group). Так, число скорее довольных изменениями граждан составило в среднем 48%, при этом годом ранее данный показатель был несколько выше (59,7%). Стоит отметить, что по итогам опроса за 2017 год число скорее положительно оценивающих изменения в городе составляло 56,9%.

При этом полностью положительными перемены в столице считают лишь 13,5%, тогда как годом ранее этот показатель составил 22,6%, в 2017 году - 11%. Крайне отрицательно к изменениям в городе относятся 18,1% респондентов (3,8% - в 2019 году, 10,5% - в 2017 году).

Самым большим злом столицы горожане считают проблемы с общественным транспортом. Для 35,4% опрошенных данный вопрос вызывает наибольшее беспокойство, за которым следует проблема уборки и вывоза мусора (24%) и замыкает тройку главных проблем Еревана - вопрос безработицы, о чем отметили лишь 10% респондентов.

Согласно опросу, меньше всего ереванцев волнует озеленение города, состояние образовательной системы и практика незаконного строительства (соответственно 1,6%, 1,9% и 1,9%).

Работу <революционного> мэра Еревана Айка Марутяна по 5-бальной шкале жители оценили в 2.9 баллов, что порядком уступает оценке деятельности глав всех административных районов столицы. В частности, наивысший бал был присужден главам административных районов столицы Малатиа-Себастия и Давидашен (по 4 балла).

При этом за период Арцахской войны работу Айка Марутяна положительно оценили всего 16,9% опрошенных, негативно - 19,6%, затруднились дать оценку - 35,4%. Однако большинство респондентов не видят необходимости в проведении внеочередных выборов мэра (30,5%), тогда как 21,8% - проголосовали за их проведение, 12,9% - затруднились с ответом. 19,3% опрошенных выразили мнение, что выборы скорее нужно провести, чем нет, тогда как 15,6% считают, что скорее нет необходимости в этом. Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Еревана в период с 12 по 17 января этого года, объем выборки составил 800, ошибка выборки +/- 3,5%.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.