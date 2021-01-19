Вторник, 19 Января 2021 19:02

АрмИнфо. <Когда турок приходит в Шурнух и требует освободить дома местных жителей, является ли это попыткой конституционного переворота или нет?,- задал на сегодняшнем заседании суда второй президент РА Роберт Кочарян.

Он заметил, что основной функцией государства является защита границ и обеспечение безопасности граждан страны. <Так где и когда рухнул конституционный порядок - 1 марта или сейчас>,- заявил второй президент, обвиняющийся в попытке свержения конституционного строя в рамках уголовного дела по событиям 1 марта 2008 года.

Роберт Кочарян добавил, что обвинения против него на этом фоне смехотворны. По словам Кочаряна, сама идея государственности Армении дискредитирована. "Главный лозунг нынешнего правительства - гордые граждане, но в Армении никогда не было больше униженных граждан, как сейчас. Причем, не только граждан Армении, но и в каждом армянском мире. В Москве им стыдно, они не могут пойти в ресторан, потому что видят азербайджанцев, и не знают куда себя девать от стыда>, - сказал Кочарян.