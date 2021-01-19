Вторник, 19 Января 2021 18:27

АрмИнфо.Первый заместитель министра ЧС Армен Памбухчян встретился сегодня с атташе по внутренней безопасности посольства Франции в Армении Эрве Жаменом, который впервые находится в Армении. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Согласно источнику, стороны с удовлетворением обсудили развитие армяно-французских отношений, подчеркнув важность разработки новых программ в нынешней ситуации. Обсуждались вопросы разминирования, борьбы с лесными пожарами, защиты населения, управления рисками стихийных бедствий, психологической поддержки и расширения сотрудничества в области медицины катастроф.

Заместитель министра Памбухчян также обратил внимание на необходимость использования беспилотников для мониторинга различных стихийных бедствий и спутниковых геодинамических съемок с помощью GPS. По итогам встречи Жамен выразил готовность работать над разработкой конкретных программ по поднятым вопросам, выявлять источники финансирования для их реализации.