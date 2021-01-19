Вторник, 19 Января 2021 18:09

АрмИнфо.Защитник прав человека Арман Татоян 19 января принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Германии в Армении Михаэля Йоханнеса Банцхафа.

Как передает офис Омбудсмена, в ходе встречи Арман Татоян прежде всего поднял вопросы, связанные с правами армянских военнослужащих и мирных жителей, находящихся в Азербайджане в плену, и их немедленного возвращения. Защитник проинформировал посла, что власти Азербайджана после боевых действий искусственно затягивают обмен телами погибших и возвращение армянских пленных.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы прав человека в Армении в связи с эпидемией нового коронавируса (COVID-19), а также в контексте действующего военного положения. Реализованы совместные программы, особенно в сфере защиты прав детей, женщин, а также журналистов.

В ходе встречи стороны обсудили и другие вопросы, связанные с защитой прав человека. В частности, Защитник прав человека отметил, что концептуальные подходы немецкой правовой системы лежат в основе развития уголовно-процессуального законодательства РА. Стороны договорились углублять сотрудничество