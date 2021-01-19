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АрмИнфо. Иран заинтересован в реализации двусторонних экономических программ с Арменией. Об этом стало известно по итогам встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Армении в Исламской Республике Иран Арташеса Туманяна и заместителя министра иностранных дел ИРИ по вопросам экономической дипломатии Сейеда Расула Мохаджери.
В частности, согласно сообщению Посольства РА в ИРИ, опубликованному в Фейсбук, замминистра соседнего государства выразил готовность содействовать в реализации экономических программ и проектов между Арменией и Ираном.
В ходе встречи стороны обсудили новые тенденции, вызовы и возможности развития двусторонних и многосторонних экономических отношений в условиях реалий, сложившихся после Арцахской войны. Собеседники затронули вопросы, связанные с инфраструктурными проектами, торговлей и инвестициями.
Отметим, что по данным Статкомитета РА, внешнеторговый оборот между Арменией и Ираном в январе-ноябре 2019 года составил $306.8 млн., что меньше показателя годовой давности на 0,6%. При этом экспорт увеличился на 5% до $79.8 млн., при спаде импорта на 2,1% до $281 млн.
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|ПА: Если правящая фракция хочет досрочных парламентских выборов, то пусть премьер- министр подаст в отставку
|В Армении будет упрощен порядок регистрации юридических лиц
|Иран заинтересован в реализации двусторонних экономических программ с Арменией
|Депутат от ПА попросила посла России в Армении посетить Шуши и спасти историко- культурное наследие Арцаха
|В Армении лицо, достигшее 18-летнего возраста, получит право давать согласие или отказаться от психиатрической помощи
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|Эдмон Марукян: Парламентское большинство делает преодоление политического кризиса в стране невозможным
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|МЧС Армении предупреждает об обильных снегопадах с 19 по 20 января
|ГСЧС Карабаха: Обнаружены тела еще 8 погибших
|Туркменистан и Франция: по пути развития дружбы и взаимовыгодного сотрудничества
|В Нагорный Карабах уже вернулись свыше 50 тыс. беженцев
|В Армении будет отменено требование о наличии 3-летнего стажа для выдвижения на должность председателя Палаты Кассационного суда
|Армения еще раз подчеркивает приоритетность немедленного возвращения военнопленных и заложников
|В Армении будет внедрена электронная система административного производства
|Сотрудники Комитета государственных доходов получат право на ношение оружия
|Армения ратифицировала соглашение об информационном взаимодействии государств-участников СНГ по вопросам перемещения радиоактивных источников
|Армения станет активным участником Конвенции государств СНГ о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы
|Участились случаи краж и актов вандализма на железной дороге
|Научные и исследовательские центры Армении вновь получат право на проведение экспертиз, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ
|В Армении будет создан Антикоррупционный комитет
|В Армении будет создан специализированный суд по борьбе с коррупцией
|За минувшие сутки в Армении выявлено 236 новых случаев заражения коронавирусом
|Офис вице-премьера: Объявлен конкурс по развитию историко-градостроительной среды и туристической инфраструктуры квартала Конд
|Парламент Армении ратифицировал конвенцию о легализации документов, выданных путем проставления апостиля
|Турецкие и азербайджанские вооруженные силы проведут совместные военные учения
|Сторонники Народного Фронта Азербайджана осудили нападки Ильхама Алиева на А.Эльчибея
|Минобороны Азербайджана обновило список погибших – 2885 убитых и 50 пропавших без вести
|Алиев намерен по максимуму воспользоваться потенциалом «освобожденных» земель
|Современные лифты белорусского производства успешно устанавливаются в многоэтажках Еревана
|Гаро Пайлян: Армянская церковь выставлена на продажу в турецком городе Бурса
|Премьер Армении произвел ряд кадровых назначений
|Анаит Аванесян возглавила министерство здравоохранения Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Ален Симонян не верит информации о том, что спикер являлся двойным агентом
|Романос Петросян: "Бюро реализации экологических программ" должно прекратить имитацию бурной деятельности
|Тигран Балаян призвал применить санкции против президента Азербайджана Ильхама Алиева
|Омбудсмен Армении обратился к сопредседателям МГ ОБСЕ по вопросу возвращения армянских пленных
|Глава МИД РФ: Договоренности по Нагорному Карабаху выполняются достаточно эффективно, исключением является "подвисший" вопрос о военнопленных
|Романос Петросян призвал международные природоохранные организации дать оценку наненсеннму в результате войны Армении экологическому ущербу
|Президенту поступило предложение уволить главу Минздрава Арсена Торосяна
|100-летний юбилей великого композитора Арно Бабаджаняна в Армении ознаменуется рядом мероприятий
|С. Лавров: РФ будет готова помогать поиску такого решения карабахского вопроса, которое будет обеспечивать мир, стабильность, безопасность в этом регионе
|Глава МИД РФ: В настоящее время выверяются поименные списки для обмена военнопленными после конфликта в Карабахе
|При содействии Посольства Франции в Армении книга французского прозаика Валери Манто <Акос> о Гранте Динке переведена на армянский язык
|Депутат армянского парламента предлагает вооружить жителей приграничных с Азербайджаном общин
|В Инспекционном органе по охране природы и недр обсудили возможности ужесточения контроля за незаконной ловлей сига
|Анна Григорян пополнила ряды правящей фракции "Мой шаг" Национального Собрания Армении
|МЧС предупреждает: Температура воздуха в Армении понизится на 17-20 градусов
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|Эдмон Марукян: Правящая фракция продолжает делать все, чтобы заставить оппозицию замолчать
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|Арман Абовян: Никол Пашинян и правящая фракция не в состоянии решить вопрос возвращения военнопленных
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