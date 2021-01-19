Вторник, 19 Января 2021 15:10

АрмИнфо. Иран заинтересован в реализации двусторонних экономических программ с Арменией. Об этом стало известно по итогам встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Армении в Исламской Республике Иран Арташеса Туманяна и заместителя министра иностранных дел ИРИ по вопросам экономической дипломатии Сейеда Расула Мохаджери.

В частности, согласно сообщению Посольства РА в ИРИ, опубликованному в Фейсбук, замминистра соседнего государства выразил готовность содействовать в реализации экономических программ и проектов между Арменией и Ираном.

В ходе встречи стороны обсудили новые тенденции, вызовы и возможности развития двусторонних и многосторонних экономических отношений в условиях реалий, сложившихся после Арцахской войны. Собеседники затронули вопросы, связанные с инфраструктурными проектами, торговлей и инвестициями.

Отметим, что по данным Статкомитета РА, внешнеторговый оборот между Арменией и Ираном в январе-ноябре 2019 года составил $306.8 млн., что меньше показателя годовой давности на 0,6%. При этом экспорт увеличился на 5% до $79.8 млн., при спаде импорта на 2,1% до $281 млн.