Вторник, 19 Января 2021 15:07

АрмИнфо.Встреча в Москве от 11 января не решила ни одну из проблем, стоящих перед армянской стороной, в частности, вопрос военнопленных. Об этом в беседе с журналистами перед зданием суда заявил бывший министр обороны Армении Сейран Оганян.

Оганян заметил, что нынешнее руководство легко попадает под влияние Азербайджана и нам просто необходима смена власти. По словам бывшего министра нам нужна твердая рука, а эта власть слаба и попадает под влияние, это сейчас совсем не то, что нужно Армении.

Также экс-министр заметил, что несколько скептически оценивает предполагаемую разблокировку коммуникаций.

<В сложившихся условиях, после победы азербайджано-турецкого тандема, открытие дорог приведет к агрессивному экономическому давлению со стороны этих стран. Также не исключаю, что они постараются резко изменить демографическую ситуацию в Армении. Подобная ситуация опасна. Подобный договор мог бы иметь положительное значение, если бы мы заключили с Баку мирный договор.

На данный момент в Карсе проходят турецко-азербайджанские военные учения, разве это похоже на позицию страны, готовящейся к миру? Не думаю. Более того, я расцениваю это как попытку оказать давление на Армению >,- заключил Оганян.

Отметим, что сейчас проходит судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других. Перед зданием суда собралась большая группа сторонников Кочаряна. Они заявили, что власти сдавшие Шуши судят тех, кто в свое время освободил этот город и подобное поведение лицемерно и недопустимо.