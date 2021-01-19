Вторник, 19 Января 2021 15:05

АрмИнфо. Министр юстиции Армении Рустам Бадасян на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что судьи Антикоррупционного и Апелляционного антикоррупционного судов будут проходить веттинг.

Бадасян, в частности, заметил: <В специализированном антикоррупционном суде будет не менее 25 судей, 20 из которых будут рассматривать дела о коррупционных преступлениях, а 5 из которых будут заниматься гражданскими делами, возбужденными по искам в рамках закона о конфискации незаконно нажитого имущества>. В Апелляционном антикоррупционном суде будет не менее десяти судей.

Все назначенные судьи пройдут веттинг. В результате :увеличится скорость расследования дел и повысится эффективность специализированного расследования коррупционных дел>.

Отметим, что сегодня Национальное Собрание в первом чтении одобрило законопроект о создании Антикоррупционного и Апелляционного антикоррупционного судов