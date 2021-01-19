Вторник, 19 Января 2021 13:04

АрмИнфо.МЧС Армении сообщает с 19-го по 20-ое января по всей территории республики ожидается снег, в отдельных регионах - интенсивный, в горных районах ожидается метель, низкая горизонтальная видимость, на дорогах - гололедица.

Согласно источнику, с 19-22 января температура воздуха постепенно понизится на 17-20 градусов. С 22-23 января ожидается погода без осадков. Ветер северо-западный с порывами до 5-8 м/с, 19 января в отдельных частях страны ожидается усиление ветра до 18-23 м/с.

В Ереване с 19 по 20-го января время от времени ожидаются осадки, 19-го - в виде снега. С 21-23 января ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться от -2 до -6 градусов.