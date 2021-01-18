Понедельник, 18 Января 2021 19:41

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев намерен по максимуму воспользоваться природными богатствами «освобожденных» земель и внедрить новую модель управления, которое поможет «избежать негативных явлений в будущем».

Не объясняя, что он имеет ввиду по поводу «будущего», Алиев в интервью AZT отметил, что на этих землях «имеется огромный потенциал – возобновляемые виды энергии, полезные ископаемые в виде месторождений золота, меди, реки и водохранилища, плодородная почва, туристические возможности. То есть, эти регионы станут основой нашего дальнейшего развития»

Он отметил, что планы по реализации проектов вскоре начнут претворяться и работы будут вестись на основе современной системы управления, включая градостроительство и работу государственных органов.